Stefan Kuntz adım adım A Milli Takım'a!

Almanya Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü teklifini kabul etmesi halinde, oybirliğiyle Alman U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin sonlandırılacağını açıkladı.

Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışabilmesi için Almanya Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı. Federasyon, Kuntz'un Türkiye ile anlaşması halinde mevcut sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Stefan Kuntz'un, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak çalışmayı kabul etmesi halinde, oybirliğiyle U21 Takımı'ndaki teknik direktörlük görevi sonlandırılacaktır. Federasyon olarak, Stefan Kuntz'un Almanya U21 Milli Takımı'ndaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle, kariyerindeki bir sonraki adımına engel olmak istemiyoruz. Sözleşmeden erken ayrılma olasılığı da, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun göstergesidir."

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18/09/2021 11:00