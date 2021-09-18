Stefan Kuntz adım adım A Milli Takım'a!

ads ads ads
18/09/2021

ads
ads
ads
Stefan Kuntz adım adım A Milli Takım'a!

Almanya Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü teklifini kabul etmesi halinde, oybirliğiyle Alman U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin sonlandırılacağını açıkladı. 

Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışabilmesi için Almanya Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı. Federasyon, Kuntz'un Türkiye ile anlaşması halinde mevcut sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Stefan Kuntz'un, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak çalışmayı kabul etmesi halinde, oybirliğiyle U21 Takımı'ndaki teknik direktörlük görevi sonlandırılacaktır. Federasyon olarak, Stefan Kuntz'un Almanya U21 Milli Takımı'ndaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle, kariyerindeki bir sonraki adımına engel olmak istemiyoruz. Sözleşmeden erken ayrılma olasılığı da, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun göstergesidir."

18/09/2021 11:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Stefan Kuntz, Almanya Futbol Federasyonu, Kuntz, Türkiye
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.