Stefan Kuntz'un ekibinde ayrılık

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un ekibinde yer alan Michael Rechner, görevinden ayrıldı.



TFF'den yapılan açıklamada, Rechner'in Bayern Münih'le anlaştığı için görevine devam etmeyeceği belirtilerek, "A Millî Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.



Rechner'e çalışmalarından dolayı teşekkür edilirken, "A Millî Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.



A Milli Takım'da Rechner'in yerine Emrah Karakovan'ın getirildiği belirtilirken şu ifadeler yer aldı, "Rechner'in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım'da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir"."

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21/03/2023 11:30