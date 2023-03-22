Stefanu: AB Kıbrıs sorununun çözümünde BM’nin yerine geçemez

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümünde BM’nin yerine geçemeyeceğini ve zaten geçmek de istemediğini söyledi.

Haravgi gazetesi, Stefanu’nun dün yaptığı açıklamalarda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif şekilde müdahil olmasına dair önerisiyle ilgili eleştiride bulunduğunu yazdı.

Habere göre Stefanu, henüz netleştirilmeyen çok şey bulunduğunu ve Hristodulidis’in, son yıllarda yapılan bütün önemli randevularda ve Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli toplantılarda hazır bulunan AB’nin, Kıbrıs sorununa daha aktif şekilde müdahil olması gerektiğini önerirken tam olarak neyi kastettiğini netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Stefanu, AKEL’in Hristodulidis’ten bilgilendirme yapmasını beklediğini ve böylelikle, Hristodulidis’in fikirleriyle ilgili görüşlerini sorumluluk bilinciyle dile getirebileceğini kaydetti.

AKEL’in, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda nasıl hareket edebileceğine dair net önerileri bulunduğuna işaret eden Stefanu, Hristodulidis’in 30 Mart’taki Ulusal Konsey toplantısında bilgilendirilmeyi bekleyeceğini ifade etti.

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22/03/2023 12:11