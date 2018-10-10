Stefanu: Anastasiadis tutarsız ve çelişkili bir tutum sergiliyor

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri’nin belirlediği yol ve prosedürle müzakerelerin yeniden başlamasının çözüm perspektifi açısından kritik önem taşıdığına Rum Lider Anastasiadis’in bizzat kendisinin bazı muğlaklıklar ve çelişkilerle de olsa bütün bu süre boyunca işaret ettiğini ve vurguladığını ancak şimdi “merkezi yetkileri zayıf” federasyon diye adlandırılan tezi öne çıkararak BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplum karşısında tutarsız ve çelişkili bir tutum sergilediğini belirtti.

Böylesi bir tez ortaya koyulduğu takdirde, Kıbrısrum tarafının istediklerini BM Genel Sekreteri koyduğu çizgi ve belirlediği çerçevenin dışında ve ötesinde göreceği için, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ilerlemeyebileceğine işaret eden Stefanu, BM Genel Sekreteri’nin üzerinde anlaşmaya varılan konuları tekrar müzakeresi yapılmaksızın müzakerelerin kesintiye uğradığı yerden devamını talep ettiğini hatırlattı. Stefanu yetkiler hakkında anlaşmaya varıldığını ve bu nedenle BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinde de yer almadığını söyledi. Stefanos Stefanu Guterres Çerçevesi’nde federal kurumlarda iki toplumun etkin katılımı konusunun yer aldığını ancak yetkilerin başka, etkin katılımın başka olduğunu ve bu konunun müzakereler başladığı takdirde görüşülebileceğini kaydetti.

Anastasiadis “merkezi yetkileri zayıf” federasyon konusunu müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle öne sürüyorsa, bu hedefe ulaşılamayacağını ve çıkmazın devam etmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelerin defalarca vurgulandığını söyleyen Stefanu, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik irade olduğunu görmediği takdirde, yeni bir inisiyatifi üstlenme cesaretini ortaya koyduğu tutumla kıran tarafa sorumluluklar yüklemesinin çok olası olduğunu ifade etti.

Pek çok soru işaretini gündeme getiren “merkezi yetkileri zayıf” federasyon diye adlandırılan tezi müzakereler olmadığı takdirde, Cumhurbaşkanı’nın nasıl görüşeceğini soran Stefanu, Rum Lider Anastasiadis’in bir yandan müzakerelerde merkezi hükümetin yetkilerini arttırmayı hedeflerken, şimdi bu yetkilerin azaltılmasını istemesinin çelişkili olup olmadığını sordu. Stefanos Stefanu Anastasiadis tarafından vurgulanan sorunların yetkilerin azaltılmasıyla nasıl çözüleceğini, Sn. Anastasiadis’in üzerinde anlaşmaya vardığı yetkilerden hangilerini gereksiz gördüğünü ve kanatlara verilmesi gerekenlerin hangileri olduğunu sordu.

Üzerinde anlaşmaya varılmış olan konuları tartışmaya açtığında diğer tarafın da bazı meseleleri tartışmaya açmasını meşrulaştırdığını Rum Lider’in farkında olup olmadığını soran AKEL Basın Sözcüsü Stefanu, “merkezi yetkileri zayıf” federasyonla Rum Lider’in açtığı bu konunun çözüme ulaşma çabasına sadece olumsuz etkisinin olacağına işaret etti.