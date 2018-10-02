Stefanu Anastasiadis’e sordu: Bu yıl da mı bilgin yoktu?

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Kıbrıs’ın bağımsızlığının ilanının yıldönümünde Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in halka sesleniş konuşmasında “iç çatışma”dan söz etmesinin kabul edilemez ve kınanması gereken bir söylem olduğunu belirtti.

Stefanu Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in bu sözleriyle EOKA-B’ci katillerle demokrasiyi ve yasallığı savunanları eşitlediğini ve bu şekilde demokrasi şehitlerinin mücadelelerine ve anılarına en kötü biçimde hakaret ettiğini ifade etti.

Sadece gerçekten bağımsız bir devletin yaratılmasının bizi ve Kıbrıslı Türkleri trajik bir şekilde yaşadıklarımızdan kurtaracağına dair Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in sözleriyle AKEL’in hemfikir olduğunu belirten Stefanu, ancak müzakerelerin geleceği ve Kıbrıs sorununun çözümü açısından çok kritik bir dönemeçte olduğumuz anda Yunan savaş uçaklarının uçuşuyla Kıbrıs Türk toplumuna ve uluslararası topluma hangi mesajların verilmek istendiği sorusunu sordu.

Geçen yıl Yunan savaş uçaklarının uçuşu hakkında Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in bilgisi olmadığını söylediğini hatırlatan Stefanos Stefanu, bu yıl da mı bilgisinin olmadığı sorusunu sordu.