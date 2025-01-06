Stefanu: ''Çözüm ve yeniden birleşme olmadan halk kendini güvende hissedemeyecek''

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06/01/2025

Stefanu: ''Çözüm ve yeniden birleşme olmadan halk kendini güvende hissedemeyecek''

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununda çözüm ve yeniden birleşme olmadan halkın kendini güvende hissedemeyeceğini belirtti.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, 4-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen 21’inci EDON Kongresi çerçevesinde yapmış olduğu konuşmaya geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, Stefanu, konuşmasının Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümünde, “Türk işgali sona ermeden ve Kıbrıs yeniden birleşmeden, halkın kendisini, ülkede güvende hissetmesinin mümkün olmayacağını” savundu.

Son dönemlerde Kıbrıs sorununda bazı hareketliliğin yaşandığını ancak somut sonuçların alınamadığından bahseden Stefanu, Kıbrıs Rum tarafının, hareketliliğin sonuç vermesi çabalarına yoğunlaşmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılımı gibi tehlikeli önerilerle durumu daha da karmaşık hale getirmek yerine, somut öneriler sunarak inisiyatif üstlenmeye odaklanması gerektiğini de vurguladı.

Stefanos Stefanu konuşmasında ayrıca üzerinde anlaşmaya varılan çözüm zeminine odaklanılması ve ısrar edilmesi; müzakerelerin Guterres çerçevesinde, kaldığı yerden yeniden başlaması; müzakere kazanımlarının korunması ve enerji konularına odaklanılmasıyla pozitif gündemin oluşturulması gerekliliğinden söz etti.

Stefanu, bu şekilde Türkiye’nin, iki devletli çözüme ilişkin “kabul edilemez taleplerini” terk edeceğini ve müzakerelere geri döneceğini, o zaman da çıkmazın aşılacağı ve çözümün sağlanacağını ümit edebileceklerini ifade etti.

Stefanu konuşmasında iç meselelerden de bahsetti.

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TAGS: AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorunu
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