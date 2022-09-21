Stefanu: Gelişme olabilmesi için ön şartları yaratmanız lazım

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda durgunluk olan 2017’den bu yana özlü hiçbir harekette bulunmadığını, müzakerelerin yeniden başlaması için hiçbir ciddi inisiyatif almadığını, bundan dolayı BM Genel Sekreteri ve uluslararası unsurun hayal kırıklığı içerisinde olduğunu söyledi.

Haravgi’nin haberine göre, dün “Astra”ya konuşan Stefanu, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta gerçekleşecek Anastasiadis-Genel Sekreter Andonio Guterres görüşmesinden Kıbrıs sorununa dair bir şey çıkmasını beklemediğini söyledi. Stefanu, “Bir gelişme olursa şaşırırım, keza Anastasiadis-Guterres görüşmesi rutin görüşme niteliğinde olacak” dedi.

“Gelişme olabilmesi için ön şartları yaratmanız lazım” diyen Stefanu sözlerini şöyle sürdürdü:

“BM Genel Sekreteri ile görüşmeden herhangi bir gelişme çıkması için ne hükümet, ne de Başkan bir şey yaptı. 2017’den beri çıkmaz var ve uluslararası toplum, bu çıkmazda Kıbrıs Rum tarafının da sorumluluğu olduğuna inanıyor. Kıbrıs Türk tarafının lideri Akıncı iken koskoca 4 yıl kaybedildi ve başkan, çıkmazı kırmak için hiçbir inisiyatif almadı. Karşımızda sert bir lider, Sayın Tatar var. Genel Sekreter de uluslararası topluma iki tarafın çözüm iradesi olmadığını düşündürecek derecede kötümser. Bunun sorumluluğu başkana ait. Başkalarının inisiyatif almasını bekleyemeyiz.”

Gazete, Rum Sözcü Vekili Niovi Parisinu’nun da “Astra”ya yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını mümkün kılmak için sürekli inisiyatif aldığı" iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Parisinu, Anastasiadis-Guterres görüşmesinde Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve güven yaratıcı önlemlerin masaya yatırılacağını söyledi. Parisinu, diğer ülke liderleriyle de Ukrayna’daki gelişmeler ve AB’nin Rus doğal gazından kurtulma yönündeki eylemlerinin ele alınacağını anlattı.

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21/09/2022 11:36