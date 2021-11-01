Stefanu Kıbrıs Sorunuyla İlgili Konuştu

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “Türkiye’nin çıkmazdan faydalanarak, iki devlet çözümünü ileriye götürmek için yeni ve ciddi oldubittiler meydana getirdiği” iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Stefanu, Ankara’nın kapalı bölge Maraş’ı parça parça açmaya başlamasının, içinden geçilen anların kritikliğinin bir ifadesi olduğunu ve tehlike çanlarının kendileri için çalması gerektiğini öne sürdü.

Stefanu’nun dün AKEL’in “Mağusa” ilçe komitesi üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte Mağusa Sur içindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesindeki ayini izlemeye gittiğini yazan gazete, Stefanu’nun, ayinde yer almasıyla “her şeyden önce işgal altındaki yerlerini unutmadıkları ve unutamayacakları mesajını vermeyi istediğini söylediğini” iletti.

“Tam olarak bu yüzden, memleketin ve halkın kurtuluşunu ve yeniden birleşmesini getirecek olan bir çözüm için, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin mücadeleyi sürdürdüklerini” öne süren Stefanu “yalnızca çözümle birlikte işgal altındaki yerlerini geri alabileceklerini ve bu yüzden çözüme ulaşılmasına ilişkin mücadeleyi terk etme hakları olmadığını” iddia etti.

Çok karamsar ve zor bir dönemde olduklarını bildiklerini de savunan Stefanu, bu karamsarlığın; “uzun çıkmaz, müzakerelerin olmamasının yarattığı boşluk aynı zamanda Türk tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili kışkırtıcı, kabul edilemez ve uzlaşmaz tutumundan beslendiğini” ileri sürdü.

“Bu karamsarlığa kapılmaya ve çözüme ilişkin umudu terk etmeye hakları olmadığını” vurgulayan Stefanu, durumları çözüm yönünde desteklemek için, Rum kesiminin elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz Aralık ayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili bir öneri sunduklarını da anımsatan Stefanu, bu önerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

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01/11/2021 12:50