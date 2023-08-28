Stefanu’dan Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili mesaj

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunduğu haber verildi.

“AKEL’den Hükümete Yönelik Çifte Mesaj” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun geçtiğimiz hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektup göndererek, pahalılıkla mücadele edilmesi için hükümetin önlemler almasını istediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Stefanu’nun dün bir anma töreninde yaptığı konuşmada ise Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili bir mesaj gönderdiğini iletti.

Gazeteye göre Stefanu mesajında Hristodulidis’i, tezlerinde net olmaya ve bölünmenin önlenmesi için üzerinde anlaşmaya varılan temelde bir çözüm istemeye çağırdı.

Açıklamasında, şu an asıl meselenin Kıbrıs Rum kesimi olarak BM Genel Sekreteri'ni, bizzat uluslararası örgütün desteklediği şekilde ilerleme iradesine sahip oldukları konusunda ikna etmeleri olduğunu dile getiren Stefanu, bunu başarmak için yalnızca fırsatı beklememeleri ve bunu yaratmaları gerektiğine işaret etti.

2017 yılından bugüne kadar gelmiş geçmiş en uzun çıkmazın yaşandığına da işaret eden Stefanu, Türk tarafının bunu kendi çıkarlarına alet ederek, sürekli yeni oldubittiler yarattığı iddiasında bulundu.

Sözlerinin devamında “bazı kişilerin daha iyi bir şeyi başarabileceğimize dair söyledikleri şeyin gerçekleşemeyeceğini” de savunan Stefanu, ya üzerinde anlaşmaya varılan iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü temelinde hemfikir olacaklarını ya da bölünmenin kendilerine kalacağını iddia etti.

Jenca’nın Kıbrıs ziyaretini de yorumlayan Stefanu, uluslararası örgütün ve bizzat BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunundaki gelmiş geçmiş en uzun çıkmazdan ötürü oldukça kaygılı olduğunun açık olduğunu ve Jenca’nın iki tarafı dinlemeyi bekleyeceğini sözlerine ekledi.