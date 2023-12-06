Stefau ve Vallinaro 'çözüm perspektifinin halen canlı olduğu' görüşünde

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Brüksel’de görüştüğü AB Yüksek Komiseri Josep Borrel’in ofis şefi Camilo Villarino ile Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin halen canlı olduğu görüşünde birleştiklerini açıkladı.

Politis ve diğer gazetelere göre, Stefanu, Villarino ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada “Kıbrıs sorununda tek yol, yakınlaşmaların korunması ve müzakerelerin Guterres çerçevesi zemininde, Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması olduğu” görüşünü dile getirdi.

Stefanu, Camilo Villarino ile “Kıbrıs konusunda, var olan birçok zorluğa ve Crans Montana başarısızlığının yaşandığı 2017’den beridir ada tarihinin en uzun çıkmazı yaşanmasına rağmen çözüm perspektifinin halen canlı olduğu” görüşünde birleştiklerini söyledi.

Vallinaro ile Kıbrıs sorununu etkileyen bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını anlatan Stefanu, “Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslı Türklerin birliğe tam katılımına olanak tanırken, Türkiye’nin üyelik sürecine de yardımcı olacak" dedi. Stefanu ayrıca, böyle bir gelişmenin AB’nin uluslararası topluma ve Müslüman dünyasına 'AB’nin, Arap ve Müslüman dünyasıyla ilişkileri güçlendirme yönünde çalışabileceği mesajını vereceği” görüşünü ortaya koydu.