Steinmeier bugün Kıbrıs'a geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bugün öğleden sonra Kıbrıs'ta olacak.

Rum Haber kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in, Rum Lider Nikos Hristodoulidis'in daveti üzerine 11-13 Şubat tarihleri ​​arasında resmi bir ziyaret için bu öğleden sonra Kıbrıs'a geleceğini duyurdu.

iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana bir Alman Cumhurbaşkanının Kıbrıs'a yaptığı ilk ziyaret olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretle ilgili “ Doğu Akdeniz'de yakın iş birliği içinde olunan, siyasi ve coğrafi açıdan özel bir AB üyesi bir ülkeye ziyaret” olarak nitelendirildi