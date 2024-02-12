Steinmeir, Rum Başkan Hristodulidis ile bir araya geldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Kıbrıs’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'i kapıda karşıladı.

Steinmeier'in Kıbrıs ziyareti, Kıbrıs ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, bir Alman Cumhurbaşkanının yaptığı ilk ziyaret olarak tarihe geçti . İki başkan ortak basın toplantısında Türkiye’ye Kıbrıs Konusu üzerinden mesajlar gönderdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tutumunun Ankara'nın AB yaklaşımı gibi diğer konularını da etkilediğinin Türkiye'ye sıklıkla açıklanması gerektiğini söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı ilgili tüm tarafları Kıbrıs meselesinde uzlaşma için gerekli hazırlığı göstermeye davet etti. Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis ise AB'nin gerekli güvencelere sahip olması nedeniyle Kıbrıs sorununda daha aktif rol oynayabileceğini söyledi. Rum Lider, Lefkoşa'nın AB ile Türkiye arasındaki gelişmeler ve Kıbrıs meselesinin çözümü yoluyla daha yakın ilişkilerin ateşli bir destekçisi olduğunu ekledi