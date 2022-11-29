Stelios Haji-Ioannou, Kıbrıs’ta İki Toplumlu İşbirliklerini 13. kez ödüllendiriyor.

Kıbrıs’ta iki toplumlu girişimciliği bir kez daha ödüllendirme kararı alan Stelios Haji-İoannou Hayırseverlik Vakfı bu çerçevede 29 Kasım 2022 – 27 Ocak 2023 arasında başvuru kabulüne başlayacak.

Toplamı 200 bin euro olarak öngörülen ‘ Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2023'te, her biri iki toplumlu iş işbirliğini uygulayan ve iki yerel işletmeden oluşan 10 takıma 20 bin euro olarak belirlendi. Böylelikle ödüle layık görülen girişimcinin her birine 10.000 euro nakit verilecek.



‘Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2023 ’, ilki 2009 yılında Kıbrıs’ta düzenlenen İki Toplumlu Ödüller’in 13.sü olacak. (2020 ve 2021 ödülleri pandemi nedeniyle iptal edilmişti.)

Stelios Hayırsever Vakfı tarafından 2009 yılından bu yana iki toplumlu ortaklıklara verilen ödüllerin toplam değeri 2023 yılı ile birlikte 4.190.000 euro ya ulaşacak.

“Ödüller Kalıcı Barış ve Güveni Teşvik İçin”

İki Toplumlu Ödüllerle ilgili açıklama yapan yapan Stelios Haji İoannou şunları söyledi:

"Bunca yıl boyunca fark ettim ki, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler ticarette işbirliği yaptıklarında, barış umudumuz güçleniyor. Ödüller, Kıbrıs'ın siyasi sorununu çözmeyi değil, adada kalıcı barışı teşvik etmeyi ve iki toplum arasındaki güveni güçlendirmeyi amaçlıyor"

Bu yılki Stelios İki Toplumlu 2023 Ödülleri’ndeki odak noktası, tamamen Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki girişimciliğe dayanıyor. Ödüllere başvurular 29 Kasım 2022 Salı gününden, 27 Ocak 2023 Cuma gününe kadar yapılabilecek.

İki Toplumlu İşbirliği Ödüllerine başvurmak isteyen takımlar, Stelios Hayırsever Vakfı’nın (https://steliosfoundation.com.cy/) websitesindeki ilgili linkten başvuru formunu indirip, doldurduktan sonra [email protected] adresine e-posta ile göndermelidir.

Ödül töreni Mart 2023'te Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ve kazananları tebrik etmek için Stelios Zoom platformundan katılacak. LHA

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29/11/2022 13:36