Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri 15. Yılına Girdi

Adada kalıcı barışı teşvik etmeye adanmış ünlü küresel kuruluş Stelios Hayırsever Vakfı İki Toplumlu İşbirliğini yeni yılda 15. kez ödüllendirecek. Ödül başvuruları için 2 Ocak – 28 Şubat tarihleri belirlendi.

Easy ailesinin (www.easy.com & www.easyHistory.info) Kurucusu ve Sahibi, ayrıca Stelios Hayırsever Vakfı’nın (www.steliosfoundation.com.cy) Kurucusu ve Başkanı olan Sir Stelios Haji-Ioannou, Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri kapsamında bu yıl toplam 410.000 euro dağıtacak. Ödüllerle 2025 yılında 20 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciye destek sağlanacak.

15. yılına giren Stelios İki Toplumlu Ödülleri, Kıbrıs’ta bir mihenk taşı haline geldi. Bu yıl eklenen 410.000 euro ile programın başlangıcından bu yana verilen toplam ödül miktarı 4,8 milyon euro’ya ulaştı.

İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri, yalnızca Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki iş birliklerine odaklanıyor. Bu yılın önemli bir yeniliği, ödül yapısında yapılan değişikliktir:

İki toplumlu iş birliği yapan on ekip, toplam 410.000 € ödülü aşağıdaki şekilde paylaşacaktır:

Altın Ödül: 100.000 € (iki toplumlu ekibin her girişimcisine 50.000 euro)

100.000 € (iki toplumlu ekibin her girişimcisine 50.000 euro) İki Gümüş Ödül: Her biri 50.000 € (iki toplumlu ekibin her girişimcisine 25.000 euro)

Her biri 50.000 € (iki toplumlu ekibin her girişimcisine 25.000 euro) Yedi Bronz Ödül: Her biri 30.000 € (iki toplumlu ekibin her girişimcisine 15.000 euro)

Başvurular

Stelios İki Toplumlu Ödüllerine başvuruları, 2 Ocak 2025 Perşembe ile 28 Şubat 2025 Cuma tarihleri arasında kabul edilecektir. İlgilenen ekipler, Stelios Hayırsever Vakfı web sitesini (www.steliosfoundation.com.cy) ziyaret ederek başvuru formunu indirebilir ve ardından [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderebilirler.

Başvuru Kriterleri

Adaylar, yıllık en az 10.000 € ciroya sahip olan ve girişimci dışında en az bir çalışan istihdam eden Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk iş sahipleri olmalıdır. Ayrıca, her iki toplumda faaliyet gösteren bir ortak girişimi belgelemeleri gerekiyor. Stelios Ödülleri’nin önceki kazananları ve adayları, tüm kriterleri karşılamaları koşuluyla tekrar başvuruda bulunabilirler.

Kazananlar, Nisan 2025’te Sir Stelios Haji-Ioannou tarafından açıklanacak ve ödül töreni Lefkoşa’daki 5 Markou Drakou Caddesi’nde bulunan Stelios Hayırsever Vakfı Genel Merkezi’nde yapılacaktır.

Sir Stelios, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Ödüller Kıbrıs’taki iki toplum arasındaki ekonomik iş birliği, karşılıklı anlayış ve güvenin inşası için temel olup, adada kalıcı barışa katkıda bulunmaktadır. İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri’nin 15. yılını kutlarken, hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin bu ödülleri ne kadar benimsediğini görmekten mutluluk duyuyorum. Ortak girişimleri desteklemeye ve Kıbrıs’ta sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik eden yeni iş birliklerine olanak sağlamaya devam edeceğiz.”

Stelios Hayırsever Vakfı Hakkında



Stelios Hayırsever Vakfı, Sir Stelios ve ailesinin yaşadığı ve çalıştığı ülkelerde Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa hayırsever faaliyetleri desteklemeye adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Kıbrıs’ta Vakfın öne çıkan girişimleri arasında İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri ve Genç Girişimcilik Ödülleri bulunmaktadır; her ikisi de kazananlara maddi destek sunmaktadır. Ayrıca, “Food from the Heart” (Kalpten Yemek) girişimi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan binlerce kişiye yiyecek sağlamaktadır. Vakıf, aynı zamanda savunmasız gruplara, büyük afetlerden etkilenenlere, hayır kurumlarına ve üniversite seviyesinde eğitim gören öğrencilere burslar aracılığıyla maddi yardım sunmaktadır.