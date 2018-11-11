“Stena IceMax” sondaj gemisi çalışmalara başlıyor

Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği ve Exxon Mobil şirketinin “Stena IceMax” isimli sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer alan 10’uncu parselde yapacağı sondaj faaliyetlerini kapsayan Navtex’in ardından, söz konusu geminin yarın Limasol’a varması bekleniyor.

Güney Kıbrıs’ta yer alan gazeteler yetkili bir kaynağın, Navtex’in 25 Şubat’a kadar geçerli olacağını belirterek “her şeyin programa uygun şekilde devam ettiğini” söylediğini aktardı.

Rum Gazeteleri, sondaj platformunun “Delfini” yatağında sondaj çalışması yapmasının öngörüldüğünü belirttiler.

Rum basını Exxon Mobil’in 10’ncu parseldeki sondajına ABD’nin siyasi ve askeri desteğiyle bu hafta başlayacağına da dikkat çektiler.

Konuyla ilgili Haberde ayrıca, Doğu Akdeniz’de savaş gemilerinin faaliyetlerinde yoğunluk yaşandığı, ABD’nin daimi olarak Akdeniz’de bulunan filosunun yanı sıra Kıbrıs açıklarında bir firkateyn bulundurmakta olduğu da iddia edildi.