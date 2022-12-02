Stephanie Frappart ve yardımcıları Dünya Kupası tarihine geçti

Kosta Rika-Almanya maçının orta hakemi Stephanie Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

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02/12/2022

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Stephanie Frappart ve yardımcıları Dünya Kupası tarihine geçti

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'ndaki mücadele tarihi bir anın günü oldu.

Fransız hakem Stephanie Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek olan ilk kadın hakem oldu.

Son 16 turu yolunda kritik 90 dakikada düdük çalan Frappart'ın yardımcılıklarını Neuza Back ve Karen Diaz üstlendi.

Fransız hakem, futbol tarihine ilk kez geçmeyecek. O, futbolun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem.

Frappart, geçen sene Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı unvanı elde etmişti.

Stephanie Frappart'ın yanı sıra Yamashita Yoshimi ve Salima Mukansanga, Katar'da görev bekliyor.

 

02/12/2022 11:14
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TAGS: Stephanie Frappart
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