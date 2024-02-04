Stephen Curry, Kobe Bryant'ın ardından bir ilki başardı
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında bir maçta 60 sayı atan ikinci oyuncu oldu.
04/02/2024
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, sahasında Golden State Warriors'ı 141-134 mağlup etti.
Warriors, Stephen Curry'nin 60 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadığı maçta Hawks'a kaybetti.
Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında bir maçta 60 sayı atan ikinci oyuncu oldu.
ABD'li oyun kurucu, Damian Lillard ve Karl-Anthony Towns'tan sonra bir karşılaşmada 60 sayı ve 10 üçlük kaydeden üçüncü isim olarak da kayıtlara geçti.
Üst üste 4. maçını kazanan Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 6 asist, Onyeka Okongwu ise 22 sayı, 16 ribauntluk performans sergiledi.