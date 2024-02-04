Stephen Curry, Kobe Bryant'ın ardından bir ilki başardı

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında bir maçta 60 sayı atan ikinci oyuncu oldu.

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04/02/2024

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Stephen Curry, Kobe Bryant'ın ardından bir ilki başardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, sahasında Golden State Warriors'ı 141-134 mağlup etti.

Warriors, Stephen Curry'nin 60 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadığı maçta Hawks'a kaybetti.

Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında bir maçta 60 sayı atan ikinci oyuncu oldu.

ABD'li oyun kurucu, Damian Lillard ve Karl-Anthony Towns'tan sonra bir karşılaşmada 60 sayı ve 10 üçlük kaydeden üçüncü isim olarak da kayıtlara geçti.

Üst üste 4. maçını kazanan Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 6 asist, Onyeka Okongwu ise 22 sayı, 16 ribauntluk performans sergiledi.

04/02/2024 10:35
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TAGS: Stephen Curry, Kobe Bryant’ın ardından bir ilki başardı
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