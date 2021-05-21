Stephen King: J.K. Rowling bana küstü

Kitapları toplam 350 milyon kopyadan fazla satan yazar Stephen King, Daily Beast'le yaptığı yeni röportajda; Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling'in geçen yıl transseksüel bireylerle ilgili sosyal medyade tepki çeken paylaşımı sonrası aralarından yaşananları anlattı.

73 yaşındaki yazar "Haziran 2020'de, trans kadınları desteklediğimi açıkladıktan sonra Jo beni sildi. Bir bakıma beni engelledi. Mesele şu: Onun bu fikirlere sahip olma özgürlüğü var. Dünyanın işleyiş şekli böyle.Trans kadınların tehlikeli olduğunu, trans kadınların bir şekilde kadın olmadığını ya da bununla ilgili sorunu her neyse, her neye inanıyorsa inansın, onun bu fikirlere sahip olma hakkı var" dedi.

King sözlerine şöyle devam etti: Bir kişi tweet atarak bana, 'Siz trans kadınların kadın olduğunu mu düşünüyorsunuz?' diye sordu ve ben de 'Evet, böyle düşünüyorum' dedim. Onun kızdığı şey de bu. Benim düşüncem. Eskilerin dediği gibi, 'Söylediklerine katılmıyorum ama bunu söyleme hakkını ölümüne savunacağım. Yani kimse J.K. Rowling'i silmedi. Onun keyfi yerinde. Ben fikrinin yanlış olduğunu düşündüm. Farklı görüşlerimiz var ama hayat böyledir."

King, insanların, Rowling'in trans kadınlara dair fikrinin onun tüm siyasi görüşlerine aykırı olduğunun akılda tutması gerektiğini de ekledi ve "Brexit'e ve Trump'a tamamen karşıydı. Pek çok konuda iyi ve doğrunun yanında dursa da bu meseleyi hararetle savunuyor. Buna hiç şüphe yok" diye konuştu.

King'in 2006'da çıkan kitabı Lisey's Story (Lisey'nin Hikayesi) Julianne Moore'un oynadığı bir korku dram dizisine uyarlandı. Dizi 4 Haziran'da Apple TV+'da başlıyor.

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21/05/2021 09:38