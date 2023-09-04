Stephen King, yeni kitabı için okuyucularına uyarıda bulundu

Korku ustası Stephen King, okurlarına yeni kitabıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Onlarca yıldır okuyucularını şaşırtan ve hatta çoğu zaman dehşete düşüren King'in kitaplarının büyük bölümü, korku türünün klasikleri olarak kabul görüyor.

75 yaşındaki yazar, buna rağmen okuyucularına bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissetti. King'in Holly adını taşıyan yeni kitabı, bu ay okuyucusuyla buluşacak.

King son yıllarda eski eserlerine nazaran biraz daha "yumuşak" ve "ılımlı" konular üzerine yazıyordu. Ancak bu durum, Amerikalı yazarın yeni kitabı için geçerli değil.

Kısa ve öz olsa da bu uyarı, King'i tanıyan okuyucuların ona güvenmesi için son derece yeterli görünüyor. Çünkü korku üstadının eserlerinde, çarpıcı ve ürkütücü tasvirler yer alıyor.

İlk olarak 1987'te yayımlanan Sadist (Misery) kitabında Annie Wilkes karakterinin, yatağa mahkum etmek amacıyla en sevdiği yazarın ayaklarını kesmesi bunlardan yalnızca biri.

King'in Holly Gibney karakterini merkeze alan yeni kitabı, eleştirmenlerin beğenisini kazandı. New York Times'dan Flynn Berry, King'in kitabı yazarken "kesinlikle iyi vakit geçirdiğini" ve "hikayenin hızla ilerlediğini" ama bir yandan "keskin sorular sormayı da ihmal etmediğini" yazdı.

The Independent'tan Robert McCrum, usta hikaye anlatıcısı King'in her zaman "dünyanın sonu yaklaşıyormuş gibi yazdığını" ifade ederek ekledi:

Kovid, yamyamlık ve kırmızı eyalet Amerika'sının (seçmenlerin çoğunluğunun Cumhuriyetçi Parti'ye oy verdiği eyaletler) hikayesi olan Holly'de, King'in en sevdiği kahramanlardan biri geri dönüyor ve kitap çoğu ölümlü yazarın sadece hayal edebileceği türden diyaloglarla cömertçe donatılıyor.