Sterlin 10 TL’nin altına indi

Haftaya ciddi bir düşüşle başlayan döviz kurlarında aşağı yönlü hareket sürüyor.

Sterlin saat 13.00 sıralarında 9.95 seviyesine kadar düşüş gösterdi.

TL'de Mayıs'tan beri en iyi dönem

Türk Lirası dolar karşısında 5. günde de değer kazanarak Mayıs'tan bu yana en uzun yükseliş hareketine yöneldi. Dolar/TL kuru 7,40 seviyesinin altını da test etti

Türk Lirası dolar karşısında, diğer gelişen para birimleriyle birlikte haftanın ikinci gününde de yükseliş kaydetti.

Son 5 gündür dolar karşısında değerlenen Türk Lirası Mayıs ayından bu yana en iyi dönemini geçirmeye hazırlanıyor. Dolar/TL kurunda haftanın ikinci işlem gününde 7,40 seviyesinin de altını test etti.

Yabancı yatırımcıların Türk Lirası talebi Londra swap piyasasında gecelik faiz negatif bölgeye geçti. Aynı piyasada haftalık faizler ise yüzde 1 seviyesine kadar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen haftaki faiz kararının ardından döviz kurlarında görülen düşüş eğiliminin sürdüğü görülüyor. Dolar/TL geçen hafta 7.70'li seviyelerden 7.55'lere kadar çekilerek haftayı 7.5529'ten kapatmıştı.

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29/12/2020 12:49