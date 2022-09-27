Sterlin depremi! Tarihin en düşük seviyesine indi

İngiliz sterlini, vergilerin düşürülmesinin ardından dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Atlantik'in her iki yakasında hisse senedi ve tahvil değerlerinde devam eden dalgalanmalar, faiz oranlarındaki artırımların ardından İngiliz para biriminde son darbe kendini gösterdi.

İngiltere’de göreve yeni gelen hükümetin art arda açıkladığı ekonomik paketlerin yatırımcılara güven vermemesi sonucu sterlin tarihsel düşük seviyelere indi. Dolar karşısında tüm zamanların dip noktasına gerileyen sterlin, küresel finans piyasalarını da kasıp kavurdu.

STERLİN TARİHİ DİP SEVİYEDE

İngiliz sterlini, dolar karşısında 1.035’e kadar düştü. Dolar endeksi zirveye çıkarken üç büyük ABD hisse senedi endeksi düştü, Dow Jones endüstriyel ortalaması yüzde 1'den fazla kaybetti ve yeni bir ayı piyasasına girdi. Bu yıl Dow Jones şimdiye kadar, değerinin yüzde 20'sinden fazlasını kaybetti.

PİYASA PAKETİ REDDETTİ

Finansal ortamdaki karışıklık, yatırımcıların enflasyonun daha da kötüleşeceği korkusuyla tetiklendi. İngiltere Başbakanı Liz Truss'un vergi indirimleri için hükümet borçlanmasını artırmayı önermişti. Geçen hafta açıklanan İngiltere büyüme planına piyasa tepkileri sarsıcı oldu.

Perşembe gününden bu yana, İngiliz hükümetinin beş yıllık tahvilinin getirisi veya faiz oranı, tahvil piyasası standartlarına göre kritik şekilde tam yüzde bir oranında arttı.

Geçen hafta faizi 50 baz puan artıran İngiltere Merkez Bankası’nın Başkanı Andrew Bailey, Sterlin’in çakılmasının ardından finansal piyasalardaki gelişmelerin çok yakından takip edildiğini vurgulayarak, bankanın, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını yükseltmekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

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27/09/2022 10:24