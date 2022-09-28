Sterlin dibe inmişti! IMF İngiltere’yi uyardı: Gözden geçirin...

Uluslararası Para Fonu (IMF) İngiltere'yi vergi indirimlerini uygulama planını "yeniden değerlendirmeye" çağırdı ve paketin yükselen enflasyonu tetikleme tehdidinde olduğu konusunda uyardı.

İngiltere'deki gelişmeleri "yakından izlediğini" belirten IMF, Bakan Kwasi Kwarteng'in geçen hafta vergi indirimlerini açıklamasının ardından , sterlin değerinde bir çöküşe ve ülkenin borçlanma maliyetlerinde bir artışa yol açtıktan sonra "yetkililerle ilişki kurduğunu" söyledi.

IMF, Birleşik Krallık hükümetinin arz yönlü reformlarla “büyümeyi hızlandırırken” “ailelerin ve işletmelerin enerji fiyatları şokuyla başa çıkmalarına” yardım etme arzusunu anladığını söyledi.

IMF yaptığı açıklamada Maliye politikasının para politikasına zıt amaçlarla çalışmamasının önemli olduğuna vurgu yaparak, "Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok ülkede yüksek enflasyon baskısı göz önüne alındığında, bu noktada büyük ve hedeflenmemiş mali paketler önermiyoruz" dedi.

IMF'nin Kwarteng'in mali planına yönelik keskin eleştirisi, İngiltere'deki bazı iş liderlerinin vergi indirimlerine karşı çıkmasıyla geldi, İngiltere Merkez Bankası'nın baş ekonomisti ise “önemli bir parasal tepki” vermesi gerektiğini söyledi.

MOODY’S DE ELEŞTİRDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Birleşik Krallık'taki duruma ilişkin ilk değerlendirmesinde, fonlanmayan büyük vergi indirimlerinin artan borçlanma maliyetlerine ve daha düşük büyümeye yol açacağını söyleyerek eleştirel yorumlarda bulundu.

Moody's, İngiltere'nin kredi notunu değiştirmemesine rağmen, “fonsuz büyük bir mali teşvik” konusunda uyardı.

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28/09/2022 09:47