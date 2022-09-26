Sterlin, dolar karşısında rekor seviyelere geriledi

İngiltere’de son 50 yılın en büyük vergi kesintilerinin açıklanmasının ardından İngiliz sterlini Amerikan doları karşısında rekor seviyelere geriledi.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre Asya borsalarında 1 sterlin 1,04 dolar seviyesini görürken sabah saatlerinde ancak 1,05 dolar düzeyine kadar yükseldi.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng cuma günü yaptığı açıklamada 45 milyar sterlinlik bir paketin yanı sıra vergi kesintilerine gidileceğini belirtmişti.

İngiliz sterlini bir süredir doların direnci karşısında baskı altındaydı.

Asya borsalarında euro da dolar karşısında son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bunda yatırımcıların Ukrayna'daki savaşın ve dolayısıyla enerji krizinin sonunu görememeleri ve yaklaşan kışın yarattığı tedirginlik rol oynuyor.

Eğer sterlin dolar karşısında bu seviyede kalırsa dolar üzerinden işlem gören petrol ve doğal gaz gibi emtiaların ithalatı İngiltere için çok daha pahalıya mal olacak.

ABD'den ithal edilen diğer ürünlerin fiyatlarında da önemli artış görülecek.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng cuma günü yaptığı açıklamada İngiltere'de vergi sisteminde köklü değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.

Ekonomi için ''yeni bir dönem'' olarak adlandırdığı bu planlar çerçevesinde, gelir vergisi ve ev satışlarından alından pul vergisinde kesintiler açıklanmış, şirketlere getirilmesi beklenen vergi artışlarından ise geri adım atılmıştı.

Kwarteng ekonomik büyümenin tetiklenmesi için bir yön değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu öne sürmüştü.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise Kwarteng'in planlarının İngiltere'deki hayat pahalılığı sorununa bir çözüm getirmeyeceğini söylemiş, bu planların zaten zengin olanları ödüllendireceğini savunmuştu.

Mali piyasalar açılırken yatırımcılar sterlinin nasıl bir ivme izleyeceğini yakından takip ediyor olacak.

Yatırım firması Wealthi'den Peter Escho ''Bütün kurlar ABD doları karşısında satışa çıkarılıyor, bu da doları daha güçlü bir konuma getiriyor. Ancak sterlinin durumunda yeni hükümetin vergi kesintilerine gitmesinin enflasyonu yükselteceği endişesi de etkili oldu,'' değerlendirmesinde bulundu.

Esho, ''Buna bir de enerji teşvikleri ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmak için olağanüstü bir toplantıya gitmek zorunda kalacağı haberlerini de ekleyince ortada tam bir panik havası oluşmuş durumda'” dedi.

Bazı yatırımcılar sterlinin değer kaybının önlenmesi için İngiltere Merkez Bankası'nın devreye girmek zorunda kalabileceğini söylüyor.

SPI Asset Management'tan Stephen Innes de, ''Kanamayı geçici de olsa durdurmak için İngiltere Merkez Bankası enflasyonu düşürmek adına 'ne gerekiyorsa yapılsın' noktasına çekilebilir” ifadelerini kullandı.

Innes, ''Piyasaların güvenini geri kazanmak için faiz oranlarını arttırmak amacıyla bu hafta olağanüstü toplantıya gidilebilir. Hatta bu toplantı bugün bile yapılabilir” diye ekledi.

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26/09/2022 10:36