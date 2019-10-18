İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) gerçekleşmesi ihtimali kuvvetlenince Sterlin dolara karşı değer kazanıyor. Anlaşma haberleriyle sterlin dolar karşısında mayıstan bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Yüzde 1’e yakın yükselişle 1.2990 doları gördü. Sterlin/TL ise bu sabah 7,47 civarında işlem görüyor.

Analistler, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmalarının TL varlıklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını, TL varlıkların pozitif ayrışabileceğini ifade etti.

18/10/2019 08:57