Sterlin Serbest Piyasada 13,4650’den İşlem Görüyor
25/10/2021
Döviz kurları, yeni haftada da yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, euro 11,3700 liradan, sterlin ise 13,4650 liradan haftaya başladı.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, euro’nun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini yüzde 16'ya çekmesinin ardından Türk Lirası, Dolar, Euro ve Sterlin karşısında değer kaybetmişti.