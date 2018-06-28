Sterlin ve Euro bugün ne kadar? (28 Haziran 2018 döviz fiyatları)

24 Haziran seçimlerinin geride kalması ile birlikte Dolar, Sterlin ve Euro’nun ne kadar olacağı konusu vatandaşların en çok merak ettiği konuların arasında geliyordu. Peki 28 Haziran 2018 güncel Dolar ve Euro ne kadar? İşte serbest piyasada döviz fiyatları…

Bankalararası piyasada dolar şuanda 4.62 civarında seyrediyor. Diğer tarafta Euro ise şu sıralar 5,35’dan işlem görüyor. Seçim sonrası piyasalarda ilk gün olumlu karşılanan döviz fiyatları aynı seyrinde devam ederken, Sterlin de 6,06 rakamları ile güne başlıyor.

Analistler, hafta açılışında pozitif bir seyir beklerken, ilerleyen günlerde de bu pozitif etkinin devam etmesini bekliyor.