Sterlin ve Euro Yükselişte

Döviz kurları haftanın ilk gününde yükselişte.

İngiliz Sterlini 7,12 seviyelerinden işlem görürken, Euro 6.48, Dolar 5.80 seviylerinde

Euro Yorumları

Cuma günü, TL’de yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte çapraz fiyatlamalarında 6,3635 seviyeleri civarına kadar geri çekilmelerin yaşandığı görüldü.

Gün içerisinde, Yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yüksek seyri TL fiyatlamalarını baskılamaya devam ederken, İtalya’da devam eden hükümet krizi Euro fiyatlamaları üzerinde oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğu izleniyor. Diğer taraftan, ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarında tarife geriliminin yeniden gündeme gelmesi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı izleniyor.

Bugün, Yurtiçinde açıklanacak olan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Almanya’da IFO İş Dünyası Güven Endeksi verileri takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, çaprazın psikolojik seviyesi olan 6,4360 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru geçişlerde 6,5200, 6,5500 ve 6,6000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, çapraz fiyatlamalarında zayıf görünümün devam etmesi durumunda ise 6,3700, 6,3500 ve 6,3200 destek seviyeleri izlenebilir.

26.08.2019 tarihli Sterlin Yorum, GBP/USD paritesi yorumları ve teknik analizleri

Muammer Demir, Araştırma Uzmanı, Ahlatcı Yatırım – Sterlin Dolar GBP/USD Yorumu

İngiltere’de fiyatlamaları etkileyecek herhangi bir veri akışı bulunmazken, Brexit sürecine yönelik devam eden belirsizliklerin Sterlin fiyatlamalarını etkilemeye devam ettiği izleniyor. Gün içerisinde, Fed Başkanı Powell Jackson Hole sempozyumunda yaptığı değerlendirmede, Fed’in Eylül ayında gerçekleştireceği toplantısı öncesinde faiz patikasına dair değerlendirmede bulunmazken, başkan ABD ve global ekonomiye dair aşağı yönlü risklere vurgu yaptığı görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak olan veri akışı takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin psikolojik seviyesi olan 1,2250 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,2330, 1,2350 ve 1,2390 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına sarkmalarda ise 1,2200, 1,2180 ve 1,2150 destek seviyeleri izlenebilir.