Sterlin yeniden yükselişe geçti

Küresel piyasalar, ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken, döviz kurları Türk Lirası karşısında yükselişe geçti, özellikle sterlin diğer paralara göre daha hızlı çıkıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği gerekçesiyle ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verileri dikkatle izleniyor.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) erken faiz indirimi olarak görülen mesajları ardından yükseldiği 8.5’ten dün 8.4’e doğru düşüşünü sürdürürken, bugün 8.45’in altına dayandı.

Türkiye piyasasında saat 11.20 itibarıyla dolar/TL dünkü kapanışa kıyasla %0.22 artışla 8.4380 seviyesinde, Euro/TL %0.34 artışla 9.9781 seviyesinde, sterlin/TL de %0.50 artışla 11.7065 TL seviyesinde hareket ediyordu.

KKTC döviz piyasasında da aynı dakikalarda dolar 8.47 TL’den, Euro 10.01 TL’den, sterlin de 11.75 TL’den satılıyordu. Piyasada bugün ortalama döviz alış kurları ise dolarda 8.42 TL, Euro’da 9.95 TL, sterlin de 11.67 TL düzeyinde.

FAİZ KONUSU HALA NETLEŞMEDİ

TC Merkez Bankası’nın 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken, yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyor.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken %19 olan politika faizini aşan ve %20’ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hala kestirilemiyor.

Finansal İstikrar Komitesi son toplantısında, gündemdeki makro ihtiyati tedbirleri ele aldı. Yakın zamanda bireysel kredilerde sınırlayıcı yeni önlemler açıklanabilir.

Bu arada Türkiye’de Hazine, 2028 ve 2033 vadeli dolar cinsi çift dilim eurobond ihracıyla 2,25 milyar dolar borçlandı. 2028 vadeli ihraçta getiri yüzde 5,7 olurken, bu tahvilde 750 milyon dolar borçlanmaya gidildi. 2033 vadelide ise nihai getiri yüzde 6,5 ve borçlanma tutarı 1,5 milyar dolar oldu.

PİYASALAR ABD’NİN ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalar, Fed’in varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği gerekçesiyle ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, şahinleşen küresel merkez bankaları sonrası Fed’in varlık alımlarının azaltma takvimi üzerinde etkili olması nedeniyle bugün ABD’nin TÜFE verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed’in New York Şubesi, dün, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

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14/09/2021 11:46