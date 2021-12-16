Sterlin/TL 20'yi Geçti

Türk Lirası güne değer kaybıyla başladı.

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16/12/2021

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Sterlin/TL 20'yi Geçti

Türk Lirası güne değer kaybıyla başladı.

ABD doları, TL karşısında yüzde 2,6’dan fazla değer kazanarak 15,28’i aştı.

Sterlin/TL ise 20,24’ü geçti.

Euro/TL kuru da 17’nin üzerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşamki kararında faizi değiştirmemiş fakat varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz kararı açıklanacak.

Ekonomistlerin büyük bir kısmı 100 baz puanlık indirim bekliyor.

16/12/2021 08:51
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TAGS: sterlin, türk lirası
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