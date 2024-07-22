Steve Jobs, ChatGPT'yi 40 yıl önce öngörmüş

Apple'ın kurucularından efsane teknoloji lideri Steve Jobs, 2011 yılında hayatını kaybettiğinde geride dünyayı tamamen değiştiren bir teknoloji bıraktı.

Jobs, belki de yaşıyor olsaydı yapay zekâ üzerine de yaptığı çalışmalarla tarihe iz bırakacaktı. Özellikle de Jobs'ın ChatGPT'yi öngördüğüne dair yeni görüntülerin ortaya çıkması bu düşünceyi daha da kuvvetlendiriyor.

Steve Jobs Arşivi'ndeki yeni bir dijital sergi, Jobs'ın 1983'te Aspen'deki Uluslararası Tasarım Konferansı'nda yaptığı sunumdan görüntüler içeriyor. Apple'ın kurucusu, sorulara yanıt verebilecek ve insan gibi düşünebilecek yeni bir teknolojinin vaadinden söz ediyor:

"Sanırım önümüzdeki 50 ila 100 yıla baktığımızda, eğer gerçekten altta yatan bir ruhu, bir dizi prensibi veya dünyaya bakmanın temel bir yolunu yakalayabilecek bu makineleri bulabilirsek, o zaman bir sonraki Aristoteles gelir. Belki bir gün o kişi ölüp gittikten sonra, bu makineye şunu sorabiliriz: 'Hey, Aristoteles ne derdi? Peki ya buna ne dersin?'"

Jobs'ın konuşmasının üzerinden 40 yıl geçti ve dünya bu makineleri geliştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yapay zekâ şirketleri, kullanıcıların sorularına yanıt vermek için ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botlarını kitaplardan ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerle eğitiyor.