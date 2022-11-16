Steve Jobs'ın eski sandaletleri rekor fiyata alıcı buldu

ads ads ads ads
16/11/2022

ads
Steve Jobs'ın eski sandaletleri rekor fiyata alıcı buldu

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmayla satışa sunuldu.

İHA'nın haberine göre Jobs'a ait sandaletler, 'Ulien's Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmaya çıktı.

60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs'un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı.

Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu paylaşıldı.

Bunun yanında terliklerin, 70'li ve 80'li yıllarda Jobs'un gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu belirtildi.

16/11/2022 23:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Steve Jobs’ın eski sandaletleri rekor fiyata alıcı buldu
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.