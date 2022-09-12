Steve Jobs'un kızı Eve Jobs iPhone 14'le dalga geçti

Teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, şirketin kurucularından Steve Jobs'un kızını etkilemedi. Eve Jobs dün Instagram'ın Hikayeler kısmında paylaştığı bir mimle, iPhone 14'ün selefi iPhone 13'e benzediğini belirtti.

Mimde "Apple'ın bugünkü duyurusundan sonra iPhone 13'ten iPhone 14'e geçerken ben" ifadesi yer aldı.

Independent Türkçe'nin Daily Mail'den aktardığına göre sosyal medya kullanıcıları da benzer yorumlar yaptı. Bir kişi "Aynı şeyi tekrar tekrar piyasaya sürüyorlar" derken bir başka kullanıcı "Size daha fazla paraya mal olduğu için aynı değil" diye şaka yaptı.

Apple, merakla beklenen ürünlerini ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikte tanıttı. Şirket bu kapsamda 4 farklı modelden oluşan iPhone 14'ün lansmanını gerçekleştirdi.



Telefonun işlemci, HDR ve Seramik Cam özellikleri iPhone 13'le aynı. Telefondaki en büyük güncellemeyse kameralarda.

12MP kamera artık daha büyük 19-mikron piksele ve f/1.5 diyafram açıklığına sahip bir sensöre sahip. Apple bu sayede hareket halindeki bir nesnenin daha net bir şekilde görüntülenebileceğini ve düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerin iyileştiğini belirtiyor.

iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları 31 bin lira ile 57 bin 199 lira arasında değişiyor.

Bu habere tepkiniz:



12/09/2022 16:44