Steve Wozniak: Yapay zekayı daha fazla geliştirmeyi bırakın

Teknoloji şirketleri yapay zeka programları geliştirmek veya bu programları kendi ürün ve servislerine entegre etmek için adeta yarışa girmiş durumda. Gidişata bakılırsa önümüzdeki dönemde teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek teknoloji A.I. teknolojileri olacak.

Ancak yapay zeka teknolojilerine yönelik bu yoğun ilgi ve bu alanda yapılan atılımlar herkes tarafından heyecanla karşılanmıyor. Aksine tüm bu yaşananları oldukça korkutucu bulanlar da var. Üstelik bu teknolojinin gidişatından kaygı duyanların arasında A.I. araştırmalarının öncü isimleri de bulunuyor. İnsanlığın tehlikeli bir kavşağa doğru son gaz gidiyor olmasından endişe duyan bu isimler, dün bir araya gelerek ortak bir açıklama yayınladı ve teknoloji dünyasını uyardı: “Yapay zekayı daha fazla geliştirmeyin!”

A.I. alanında önemli işler ortaya koymuş bazı akademisyenlerin imzasını da taşıyan bu açık mektupta, şu anda A.I. alanındaki çalışmaların tamamen kontrolsüz bir şekilde ilerlediğine dikkat çekiliyor ve önümüzü görebilmek için en azından altı ay boyunca durup değerlendirme yapılması için teknoloji dünyasına çağrıda bulunuluyor. Bu açık mektubun başlıca talebi, en azından altı ay boyunca GPT-4’ün üstünde bir A.I.’ın geliştirilmemesi. Çünkü böyle bir teknolojinin geliştirilmesi hem insanlık hem de toplum hayatı için öngörülemez riskler barındırıyor.

Bildiğiniz gibi A.I. konusunda en sık dile getirilen endişe, bu tarz bir teknolojinin insanların kontrolünden çıkması. Henüz bu konuda ciddi bir tehlike yok gibi görünse de A.I.’ın ilk bakışta akla gelmeyen pek çok olası tehlikesi var. Milyonlarca kişinin bu teknolojiler yüzünden bir anda işsiz kalmasının toplumda yaratacağı tahribat bu risklerden sadece bir tanesi.

(CNN TÜRK)

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31/03/2023 22:11