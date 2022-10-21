Steven Gerrard, Aston Villa'dan kovuldu

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa kötü sonuçların ardından Steven Gerrard'ın görevine son verdi.

ads ads ads ads
21/10/2022

ads
Steven Gerrard, Aston Villa'dan kovuldu

Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi.

Premier Lig'de son olarak Fulham'a 3-0 mağlup olan Aston Villa'da mücadelenin ardından menajer Steven Gerrard'ın görevine son verildi.

2018-21 yılları arasında Rangers'ı çalıştıran Gerrard, 2021'in Kasım ayında Aston Villa'nın başına geçmişti.

Bu sezon 11 maçta 9 puan toplayan Aston Villa, küme düşme hattını bir basamak üstünde 17. sırada bulunuyor.

21/10/2022 09:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Steven Gerrard, Aston Villa
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.