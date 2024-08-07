Stewart “Ada’da barışı inşa etme çabaları” hakkında bilgi verdi

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07/08/2024

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Stewart “Ada’da barışı inşa etme çabaları” hakkında bilgi verdi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Alman parlamentosu üyesi Dr. Lars Castellucci ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros, Ada’daki Barış Gücü’nün “X” platformundaki paylaşımında Stewart’ın Castellucci’ye “BM’nin Ada’da barışı inşa etme çabaları hakkında bilgi verdiği” ifadesi yer aldı.

Haberde görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiği bilgisi verilmedi.

 

07/08/2024 12:00
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TAGS: Stewart “Ada’da barışı inşa etme çabaları” hakkında bilgi verdi
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