Stewart, Avrupa Komisyonu yetkilisi Nava ile görüştü

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28/02/2024

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Stewart, Avrupa Komisyonu yetkilisi Nava ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Kıbrıs sorununun ele alındığı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Direktörü Mario Nava ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre,  Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Direktörü Mario Nava “X” platformunda yaptığı açıklamada, görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi sürecinin ilerlemesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a nasıl destek  sağlayacaklarına odaklandıklarını belirtti.

BM ise “X” platformundaki açıklamasında Stewart’ın Nava ile yararlı ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gazete Nava’nın, Rum Başkanlık Müsteşarı İrini Piki ile de bir araya gelerek Güney Kıbrıs’ın  reform önceliklerini ele aldığını yazdı.

28/02/2024 11:31
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TAGS: Stewart, Avrupa Komisyonu, , Nava
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