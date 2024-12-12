Stewart: “Barikatlar için gerekli tek şey siyasi irade”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü misyon Şefi Colin Stewart, “barikatlar konusunda anlaşmaya varılması için gereken tek şeyin siyasi irade olduğunu” belirtti.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Ledra Palace Otel’de yapılan geleneksel yeni yıl resepsiyonunda yaptığı açıklamada, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda anlaşmaya varılması için gereken tek şeyin “siyasi irade” olduğunu söyledi.

"Yeni geçiş noktalarının adanın her iki tarafındaki insanlara fayda sağlayacağını, bir çözüm için olumlu koşullar oluşturacağını ve gelecek adımlar için olumlu ivme yaratacağını" kaydeden Stewart, liderlerin BM Genel Sekreteriyle Kasım ayında ilk kez aynı anda bir araya geldiklerini ve yeni geçiş noktalarının araştırılması konusunda Genel Sekreter’le uzlaşıya vardıklarını belirtti. Habere göre, Stewart, liderlerin temsilcileriyle yaptığı ilk görüşmelerde yeni bir enerji, iyimserlik ve uzlaşı bulma taahhüdü gördüğünü vurguladı. Stewart, “Aslında ilk başta öyle büyük bir iyimserlik vardı ki size bu gece bir şey açıklayabileceğimizi düşündüm. Ancak bu tip şeyler biraz zaman istiyor. Bu tip bir şey hiçbir zaman çabuk ve kolay olmaz ama iyimserim” dedi.

“İki lideri ve garantör güçleri bir araya getirecek daha büyük bir formatta gayrı resmi bir görüşme konusunda hazırlıkların BM kürsüsünde görüşülmekte olduğunu” da ifade eden Stewart, “Kıbrıs etrafında insanlar daha önce görülmemiş zorluklardan etkilenirken, Kıbrıs’ta yeni umut ışıklarının doğmakta olduğunu” savundu.