Stewart ikinci tur görüşme planlıyor iddiası

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le hafta başı görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ikinci tur görüşme planları yaptığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, Colin Stewart’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, özellikle “BM Kıbrıs Özel Danışman” atanması konusunda herhangi bir gelişme sağlayamadığı ancak ikinci tur görüşmeler bulunmayı da planladığını iddia etti.

Tarafların, “Özel Danışman”ın görev ve yetkilerinin neler olacağı konusunda uzlaşamadıklarını hatırlatan gazete, tarafların uzlaşmazlığının sürmesi durumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in atama yapmasının ise beklenmediğini vurguladı.

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04/02/2022 11:46