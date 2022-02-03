Stewart, Kayıp Şahıslar Komitesi Laboratuvarını ziyaret etti

BM Temsilci Colin Stewart dün Kayıp Şahıslar Komitesi’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret etti.

Fileleftheros gazetesi, BM Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Kayıp Şahıslar Komitesi’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret ederek burada çalışan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilin insanlarıyla görüştüğünü yazdı.

Habere göre Komitenin 3’üncü üyesi Paul Arni sosyal medya hesabından Stewart’ın ziyaretini duyurarak desteği için Stewart’a teşekkür etti.

Alithia gazetesi, Kovid’le mücadelede kullanılmaya başlanan “Molnupiravir (MSD)” ilacının Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar 166 hastaya verildiğini, bu hastalardan sadece iki tanesinin hastanede tedavi görmeye ihtiyaç duyduklarını yazdı.

Gazete, söz konusu ilacın, hastaların ciddi semptomlar göstermesinin önlenmesi amacını taşıdığını belirtirken, ilacı etkinliğinin kesin olarak bilinebilmesi için, ilacı alan 166 hastadan kaçının ilacı almadığı halde ciddi semptom gösterebileceklerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

İlacın etkinliğinin daha kesin bilinebilmesi adına tüm AB üyesi ülkelerden verilerin değerlendirileceğini de vurguladı.

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03/02/2022 11:46