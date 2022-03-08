Stewart: Kıbrıs’ta kadınlar sürdürülebilir çözüm için itici güç olabilirler

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Colin Stewart, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, “Kıbrıs’ta kadınların sürdürülebilir çözüm için itici güç olabileceklerini” söyledi.

Stewart, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, “Dünyada, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlanırken, kadın haklarının geliştirilmesine ve kadınların Kıbrıs barış sürecine tam, eşit ve etkin katılımına Birleşmiş Milletler’in süregelen desteğini ve kendi şahsi desteğimi yinelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Stewart, “Barış süreçlerine kadınlar dâhil edildiğinde sonuç daha adil ve eşit toplumlar olur. Kadınların katılımıyla elde edilen barış ayrıca daha sürdürülebilirdir. Bu küresel deneyim tüm Kıbrıslılar için de geçerlidir. Kıbrıs’ta kadınlar sürdürülebilir çözüm için itici güç olabilirler” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Stewart, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından “seçkin temsilcilerinin” oluşturduğu bu komitenin; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin talep ettiği Kıbrıs’ta nihai çözüm sürecine kadınların “etkin, eşit ve anlamlı katılımının” sağlanması konusunda bir eylem planı geliştirdiğine işaret etti.

Ayrıca kadınların, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede doktor, hemşire, halk sağlığı ve sosyal hizmet çalışanları olarak ön saflarda yer almış olduğuna da işaret eden Stewart, mesajında devamla şunları söyledi:

“Pandemi ve Ukrayna’ya yönelik saldırı, çok daha güçlü bir şekilde asırlık gerçeğe dikkat çekmiştir: ataerkilliğin köklerinin derinleşmiş olduğuna… Erkek egemen bir dünyada, erkek egemen kültürle yaşıyoruz. Tarihte çok az kadın savaş başlatmıştır. Geleceğe bakarken, pandemiden ve savaşlardan sürdürülebilir ve adil iyileşmeler ancak bunların merkezine kadınlar ve kızların ilerlemesinin konulmasıyla mümkündür.”

“Kıbrıslı kadın aktivistlerin muazzam çabalarını da takdir ettiğini” ifade eden Stewart, kadın aktivistlerin “kadınların sesinin adada barış ve güvenlik konularındaki görüşmeleri etkilemesi için devamla ve hiç bıkmadan uğraştıklarını” söyledi.

Stewart, adanın her iki tarafından kadınları bir araya getirerek, onlar için önemli olan konulara müdahil olmalarını sağlayan sivil toplum örgütlerince üstlenilen çalışmaları da memnuniyetle karşıladığını söyledi.

“Dünyamızın sorunlarla başı derttedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği çözümün gerekli bir parçasıdır. Erkek egemen güç, birçok sorunumuzun kökeninde yatmaktadır. Erkekler tarafından yaratılan sorunların insanlar tarafından üretilen çözümleri vardır. Bugün, toplumsal cinsiyet eşitliğini herkes için gerçek yapmaya çalışmak yolunda bağlılığımızı yinelemek için bir fırsattır” dedi.

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08/03/2022 13:53