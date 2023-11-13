Stilevs kadar olamamak

Geçtiğimiz Cumartesi bir basın toplantısına davet edildim. Stilevs adındaki bir şirket basın ile bir araya gelecek ve yeni ürününü tanıtacaktı. İcabet ettim.

Bir işadamının aldığı yabancı bir şirketin bir bayiliğini biz basın mensuplarına müjdeleyeceğini düşünerek gittim ama bir de baktım ki vaziyet öyle değil.

Türkiye’de yarattığı Stilevs markası altında ürettiği yüzlerce çeşit küçük büyük elektrikli ev aleti imparatorluğunun başındaki mütevazi bir aile ile tanıştık hep birlikte.

Bu markayı yazıma konu yapma gereksinimim ise Mehmet Hayri Demirci ve ekibinin KKTC’ye olan saygısından geliyor.

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu elektrik tasarrufu yapmak için halkı bilgilendirici bir sosyal medya paylaşımı ile hem kendi kendini rezil etmiş, hem de bizi sinir ettiğini hatırlıyorsunuz. Hani, Kıb-Tek’teki dâhiler bizde yasak olan ve Türkiye’de kullanılan ikili fişleri görsellerde kullanarak, cihazlarımızı kullanmadığımız sürece fişten çekmemiz gerektiğini buyurmuştu ya.

Kendi elektrik kurumumuzun dikkat etmediğine Stilevs dikkat ediyor ve KKTC’ye gönderdiği ürünleri bizim kullandığımız, Elektrik Mühendisleri Odası’nın ve elektrik ile ilgili mevzuatın emrettiği üçlü priz sistemine göre üretiyor. Evet, üretiyor. Sonradan kesip takmıyor ya da kutunun içine adaptör atmıyor. Doğrudan bize göre üretiyor. Bu Stilevs markasının ülkemizde desteklenmesi için yeterli bir sebep iken, dahası var.

Burada bir şirketi ve Mehmet Hayri Demirci’nin vatandaşımız olması hasebiyle pekala kendi Showroom ve şubelerini açıp bütün pastayı kendisi yiyebilecekken, sadece üretici ve servis sağlayıcı olmayı yeğlemiş. Yarattığı değerin, yerli bayiler aracılığı ile hakla buluşmasını sağlıyor. Bu yerli ticaret erbabının alanına tecavüz etmemek demek olurken, tek bir şirkette ürünler üzerinden tekel olmasının önüne geçmek anlamına da geliyor. Yani Stlievs geldiği ülkede sadece kendisinin ya da bir ailenin değil, yerli ticaret erbabının kazanmasını sağlıyor.

Bu yazı size bir Stilevs güzellemesi gibi gelebilir. Gelsin. Umurumda değil çünkü bu ülkede çok sık da olmasa iyi şeylerin yaşandığını, yurtdışından gelen şirketlerin yerel değerlere ve piyasa düzenine saygılı olduğunu görmek her gün olan şeyler değil. Yazmak lazım diye düşünüyorum.

Stilevs kataloğuna bakarken, gözüme çarpan ve burası için ürettiği belli olan su sebilleri serisine verdiği isim dikkatimi çekti. Stilevs Su Sebillerinin adı Trodos.

Şimdi gelin bir toparlayalım.

Su sebillerinin adını Trodos koyuyor. Tek bir bayi ile değil, çok sayıda yerli bayi ile çalışıyor. Elektrik Kurumu’nun bile saygı göstermediği elektrik mevzuatına göre KKTC için özel üretim yapıyor.

Stilevs kadar olamayanlar düşünsün.

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