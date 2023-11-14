Stilevs Yönetimi Basınla Buluştu

2016’da küçük ev aletleriyle ülke pazarına giriş yapan ve Kuzey Kıbrıs’a özel olarak ürettiği üstün teknolojileriyle, ”Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Markası” haline gelen Stilevs Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci ve Yönetim Kurulu üyeleri, markanın vizyonu, misyonu ve en son teknoloji ürünleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Stilevs'in öncelikli hedefinin kaliteli ürünler sunmak olduğunu vurgulayan Mehmet Hayri Demirci, "Stilevs olarak sadece kaliteye odaklanmıyoruz, aynı zamanda tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygunçözümler sunma konusundaki kararlılığımızla biliniyoruz. Kuzey Kıbrıs ile birlikte daha dabüyüyeceğimize olan inancımızı paylaşmak için buradayız" dedi.

Toplantıya katılan çok sayıda gazeteci ve medya yöneticisi, Stilevs markası hakkında bilgi aldı,yeni ürünleri deneme fırsatı buldu. Toplantıda tanıtımı yapılan ürünler hakkında detaylı bilgi veren Stilevs ekibi, gazetecilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

Stilevs'in Kuzey Kıbrıs'a özel olarak geliştirdiği ürünlerin, ülkeye katkı sağlayacak yenilikçi çözümler sunduğuna dikkat çeken basın mensupları, toplantıyı ilgiyle takip etti.

Stilevs: Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Markası

Stilevs Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hayri Demirci, markanın kısa zamanda Kıbrıs Türk Halkının beğenisini kazanmasının ardından, tüketici taleplerine duyarlılık göstererek Kuzey Kıbrıs’a özel olarak ürün yelpazesini genişletme kararı aldı.

Böylece Stilevs markası, Kuzey Kıbrıs için üretilen ve sadece ülkemizde satışa çıkan; beyaz eşya, ankastre ürünler, derin dondurucu, klima ve akıllı televizyon gibi geniş bir ürün yelpazesiyle, "Kuzey Kıbrıs’ın Teknoloji Markası" haline geldi.

Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs'ta geniş bir dağıtım ağına sahip olan Stilevs, yenilikçi ürünleriyle birlikte tüketiciye kalite ve güven sunarak pazarda önemli bir yer edinmektedir.

Satış sonrası hizmete verdiği önemle müşteri memnuniyetine odaklanan marka, Türkiye genelinde 300'den fazla servis noktası ile Kuzey Kıbrıs'ta da Stilevs Teknik Servisi’nde güvenilir bir hizmet sunuyor. Stilevs, ayrıca tüm ürünlerine 3 yıl boyunca marka garantisi veriyor.

Müşteri Memnuniyetinde “Diamond” Kalite Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Müşteri Deneyim Endeksi’ araştırması sonucuna göre belirlenen sekizinci A.C.E. Awards’ta, 60 farklı sektörden 113 marka arasında yer alan Stilevs, “Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri” alanında “Diamond” ödüle layık görülmüştür.