Stilevs’e 5. Kez En Yüksek Müşteri Memnuniyet Ödülü

Stilevs, Şikayetvar tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde” (A.C.E. Awards) Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri Kategorisi’nde en iyi müşteri deneyimini sunan marka olarak, üst üste beşinci kez elmas ödüle layık görüldü.



Türkiye’nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek platformu Şikayetvar, en iyi müşteri deneyimi sunan markaları bir kez daha ödüllendirdi.



Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen A.C.E. Awards (Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri) ödül töreninde 60 farklı kategoriden 118 markaya ödüle layık görüldü.



Müşteri Memnuniyetinde “Diamond” Kalite



Stilevs, müşteri memnuniyetinde "Diamond" kaliteyi sürdürerek "Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri Kategorisi"nde en iyi müşteri deneyimini sunan marka olarak üst üste beşinci kez elmas ödülün sahibi oldu. Marka bu prestijli ödülü kazanarak müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha teyit etti.







“Bu Ödül Bize Güvenin Bir Göstergesi”



Ödül töreni sonrası açıklama yapan Stilevs Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Halis Çakar şunları söyledi: “Müşteri memnuniyeti, temel değerlerimizden biridir. Bu ödül, müşterilerimizin Stilevs ürünlerine ve hizmetlerine duyduğu güvenin ve memnuniyetin bir göstergesidir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için sürekli çalışıyoruz.”



Yaygın ve Yetkili Servis Ağı



Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma kültürünü benimseyen Stilevs, Türkiye genelinde 300'ü aşkın servis noktası ve Kuzey Kıbrıs'ta da Yetkili Teknik Servisi ile birlikte güvenilir bir hizmet sunuyor. Stilevs, ayrıca tüm ürünlerine 3 yıl boyunca marka garantisi veriyor.



A.C.E. Awards Araştırma Metodolojisi



Markalar tarafından uygulanan şikayet yönetiminin temel alındığı A.C.E. Awards için Şikayetvar’da müşterilere yönelik her yıl 1,5 milyonu aşkın anket gerçekleştiriliyor. Markalara takdim edilen A.C.E. Awards, gerçek tüketicilerle yapılan anketlerin oluşturduğu 'Müşteri Deneyimi Endeksi baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikâyet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.





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