Stoltenberg: Finlandiya salı günü NATO'ya katılacak

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03/04/2023

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Stoltenberg: Finlandiya salı günü NATO'ya katılacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31'inci üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini açıkladı.

Stoltenberg, yaptığı basın açıklamasında, Finlandiya'nın ittifaka üyeliğine dair açıklamada bulundu.

Finlandiya'nın yarın 31'inci üye olarak NATO'ya katılacağını belirten Stoltenberg, ülke bayrağının ittifak karargahına çekileceğini söyledi.

Genel Sekreter, bu adımın, Finlandiya'nın daha güvenli olmasını sağlayacağını vurguladı.

Jens Stoltenberg öte yandan, Rusya'nın nükleer durumunda herhangi bir değişikliğin olmadığını ifade etti. 

03/04/2023 14:25
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TAGS: Stoltenberg, Finlandiya, NATO
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