Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya tam bir saldırıyı planlamaya devam ediyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna komisyonu toplantısında konuşuyor.
22/02/2022
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna komisyonu toplantısında konuşuyor.
Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Rusya'nın adımını kınıyoruz, uluslararası hukukun ihlalidir
Bu Rusya’nın tek başına yarattığı bir kriz
Ukrayna hükümeti ve halkı ile dayanışma halindeyiz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Ukrayna'nın yanında olacağız. Üye ülkelerimiz mali, askeri yardımlarını sürüdürecek Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkı var
Rusya Ukrayna’ya saldırgan devam ederse bedeli ağır olacak
Rusya'yı en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye çağırıyoruz
Almanya’nın kuzey akımı askıya alma kararı memnuniyet verici
Eğer Rusya bir kez daha Ukrayna’ya karşı askeri seçeneği kullanırsa, bu sefer daha da sert önlemler alınacak
NATO üyeleri Ukrayna’ya siber güvenlik başta olmak üzere Ukrayna’ya hangi alanlarda destek vereceklerini açıkladı
Rus askeri 2014 yılından beri bölgede. Çoktan işgal altında bir ülke şimdi daha fazla işgalle karşı karşıya
Rusya üstü örtülü bir askeri operasyonu 2014’ten beri sürdürüyor
Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı
Şimdi ayrılıkçı bölgeleri ayrı devlet gibi tanımak uluslararası tanınan sınırları ihlal
Rus askerinin bir kısmı çoktan Ukrayna toprağında, diğerleri sınırda ve Belarus'ta savaşa hazır bekliyor
Rus ordusu ön uyarı olmaksızın işgale başlayabilir, çok tehlikeli bir anı yaşıyoruz
Rusya ile defalarca iyi niyetle konuşmayı denedik
Rusya son adımıyla Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tekrar ihlal ederek krizi tırmandırdı
Baltıklar ve Doğu Avrupa’da çok uluslu birliklerimiz mukavemete hazır
Rusya Ukrayna’ya tam bir saldırıyı planlamaya devam ediyor
Son yılların en büyük güvenlik tehdidi ile karşı karşıyayız. Rusya tam da beklediğimiz gibi davrandı, aylar öncesi niyeti belli olmuştu.
Yıllardır uyardığımız gerçek bir tehditle karşı karşıyayız. Ukrayna değerli bir ortak ve her türlü desteği sağlayacağız
NATO savunma amaçlı olarak Doğu Avrupa’da askeri varlığını arttıracak
Ayrıntılar geliyor...