Stoltenberg: Rusya Ukrayna'ya tam bir saldırıyı planlamaya devam ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna komisyonu toplantısında konuşuyor.

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Rusya'nın adımını kınıyoruz, uluslararası hukukun ihlalidir

Bu Rusya’nın tek başına yarattığı bir kriz

Ukrayna hükümeti ve halkı ile dayanışma halindeyiz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Ukrayna'nın yanında olacağız. Üye ülkelerimiz mali, askeri yardımlarını sürüdürecek Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkı var

Rusya Ukrayna’ya saldırgan devam ederse bedeli ağır olacak

Rusya'yı en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye çağırıyoruz

Almanya’nın kuzey akımı askıya alma kararı memnuniyet verici

Eğer Rusya bir kez daha Ukrayna’ya karşı askeri seçeneği kullanırsa, bu sefer daha da sert önlemler alınacak

NATO üyeleri Ukrayna’ya siber güvenlik başta olmak üzere Ukrayna’ya hangi alanlarda destek vereceklerini açıkladı

Rus askeri 2014 yılından beri bölgede. Çoktan işgal altında bir ülke şimdi daha fazla işgalle karşı karşıya

Rusya üstü örtülü bir askeri operasyonu 2014’ten beri sürdürüyor

Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı

Şimdi ayrılıkçı bölgeleri ayrı devlet gibi tanımak uluslararası tanınan sınırları ihlal

Rus askerinin bir kısmı çoktan Ukrayna toprağında, diğerleri sınırda ve Belarus'ta savaşa hazır bekliyor

Rus ordusu ön uyarı olmaksızın işgale başlayabilir, çok tehlikeli bir anı yaşıyoruz

Rusya ile defalarca iyi niyetle konuşmayı denedik

Rusya son adımıyla Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tekrar ihlal ederek krizi tırmandırdı

Baltıklar ve Doğu Avrupa’da çok uluslu birliklerimiz mukavemete hazır

Rusya Ukrayna’ya tam bir saldırıyı planlamaya devam ediyor

Son yılların en büyük güvenlik tehdidi ile karşı karşıyayız. Rusya tam da beklediğimiz gibi davrandı, aylar öncesi niyeti belli olmuştu.

Yıllardır uyardığımız gerçek bir tehditle karşı karşıyayız. Ukrayna değerli bir ortak ve her türlü desteği sağlayacağız

NATO savunma amaçlı olarak Doğu Avrupa’da askeri varlığını arttıracak

Ayrıntılar geliyor...

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22/02/2022 18:30