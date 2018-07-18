Strada’da büyük açılış bu akşam

Kısa bir süre önce el değiştiren ve yenilenen Strada Cafe-Bar bu akşam büyük açılışını yapıyor. Arasta’nın yeniden canlanmasıyla önemli bir eğlence mekanı olan Strada bu akşam açılışını yapıyor.

Lokmacı Barikatı yanında bulunan Strada Cafe Bar’da bu akşam önemli DJ’ler sahne alacak. Dj Haşim Volkan Dj Simonsayz ve Dj Suwi bu akşam setlerin başında misafirlere eğlence dolu dakikalar yaşatacak.

Saat 21.00’de kapılarını açacak mekanda Aphrodite kızları da danslarla geceye katkı yapacak.