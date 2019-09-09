Stranger Things yıldızı Sadie Sink'ten 4. sezon açıklaması

Stranger Things dizisinin yıldızlarından Sadie Sink dizinin devamında ne görmek istediği hakkında konuştu. Sink, "Karakterleri lisede normal çocuklar olarak görmek istiyorum" dedi.

Netflix'in popüler dizisinde Max karakterini canlandıran Sink, gelecek sezonda dizinin yaratıcılarının ne yapacağını görmek için heyecanlı" olduğunu belirtti. Sink, "Sadece karakterleri lisede, normal çocuklar olarak görmek istiyorum. Bu noktada hepimizin istediği buymuş gibi hissediyorum" diye ekledi.

Sink karakterlerin "yeterince şey yaşadığını" ve ilk üç sezondaki olayların ardından bir molayı hak ettiğini de söyledi. 4. sezonun dizinin son sezonu olacağına dair söylentilere ilişkinse Sink, bu konuda bir bilgisi olmadığını söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.

Dizinin yaratıcıları Stranger Things'in 4. sezonunun çekileceğini henüz onaylamasa da yapımcı Shawn Levy yapımın muhtemelen devam edeceğini öne sürmüştü.