Strasbourg’taki Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi, TMK tarafından tazminatı ödenen dosyanın kapatılmasına karar verdi

Strasbourg’taki Avrupa Konseyi delegeler (Bakanlar) Komitesi, KKTC’de Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından tazminatı ödenen Rock Ruby dosyasının kapatılmasına onay verdi.

Söz konusu karar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bir kez daha Avrupa Konseyi tarafından işlevini sürdüren bir yapı olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun Rock Ruby Hotels LTD’ye ilişkin başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına yönelik açıkladığı kararında, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu davanın incelenmesini sonlandırmaya karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Karara ilişkin açıklamada, ilgili davanın KKTC’de yer alan mülklere erişimin engeli ve mülkün kontrolünün kaybı nedeniyle açıldığını, Mahkeme’nin ise başvuran şirkete, mülklerinin kullanım kaybı ve manevi tazminat ile masraf ve harcamalar bakımından adil bir tazminat ödenmesini hükmettiği hatırlatıldı.

Şirketin 2005 yılında KKTC’de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu ile mülkün değeriyle, talep edilen ve mahkeme tarafından hükmedilen meblağların gecikme faiziyle birlikte ödenmesini öngören dostane bir anlaşmaya vardığına işaret edilen açıklamada, anlaşmaya varılan meblağın ödendiği de teyit edildi.

Açıklamada, bireysel sorunun çözülmüş olmasından dolayı, Bakanlar Komitesi’nin kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve söz konusu davanın incelenmesini sonlandırmaya karar verdiği vurgulandı.