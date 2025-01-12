Strazburg’da iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı

Strazburg’da iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı

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12/01/2025

Strazburg’da iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı

Fransa'nın Strazburg kentindeki metro tünelinde iki tramvayın çarpışması sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Strazburg metrosunda iki tramvay, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada yaklaşık 30 kişi yaralandı. Tramvaylardan birisi ise çarpışmanın etkisiyle raydan çıktı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, kazaya karışan tramvaylardan dumanların yükselmesi ve insanların tramvay kapılarını açmaya çalışması yer alıyor. Ayrıca yaralıların yerde yattığı ve birçok kişinin panik içinde koşuşturduğu görülüyor.

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TAGS: dünya, tramvay, kaza
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