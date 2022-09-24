Strazburg’da (Loizidu konusunda) yenildik çünkü meseleye daha çok hukuki bakıyorlar

Rum yönetimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Titina Loizidu kararının icrasını izleme ve denetleme sürecinin iptal kararını “Avrupa Konseyi’ndeki 4 ülkenin tavır değiştirmesine” bağlıyor.

Fileleftheros’un “Kıbrıs’ın Strazburg’da Yenilgisi… Titina Loizidu Davası 4 Ülkenin Tavır Değiştirmesiyle Nasıl Kaybedildi” başlıklı haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu davayı “kaybetmelerine” 4 ülkenin (İspanya, İtalya, Estonya ve Litvanya) tavır değiştirmesini gerekçe gösterdi.

Korniliu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada “meseleye siyasiden çok hukuki yaklaşıyorlar. Biz, Kıbrıs sorununun temel yönüne, yani mülkiyete tabi olduğu için meselenin hukuki değil siyasi olduğunu izah etmeye çalıştık” dedi.

Rum Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yazılı açıklama yaparak karardan ve Avrupa Konseyi sekreterliğinin meselenin kapatılmasında oynadığı rolden hayal kırıklığı duyduğunu açıklamıştı.

Loizidu kararının icrasını izleme ve denetleme sürecinin iptal kararına 25 ülke olumlu (Cezayir, Hollanda, Karadağ, Polonya, Letonya, İtalya, İspanya, Türkiye, İsviçre, Danimarka, Birleşik Krallık, Almanya, Azerbaycan, Lihtenştayn, İsveç, İzlanda, Estonya, Norveç, Litanya, Belçika, Finlandiya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Çekya ve Portekiz). 5 ülke olumsuz (Güney Kıbrıs, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Ermenistan) olumsuz oy verdi. 16 ülke çekimser kaldı (Romanya, Malta, Slovenya, Andora, Avusturya, Lüksemburg, Ukrayna, Monako, Macaristan, İrlanda, Moldavya, Gürcistan, San Marino, Bosna Hersek, Slovakya, Fransa

-AKEL: “mülkiyet açısından çok olumsuz gelişme”

Haravgi AKEL’in, Avrupa Konseyi Bakan Vekilleri Komitesi’nin AİHM’in Loizidu kararının icrasını izleme sürecini durduran kararının “mülkiyet açısından çok olumsuz gelişme” diye nitelediğini yazdı.

Habere göre AKEL tarafından yapılan yazılı açıklamada “birilerinin mülkiyet meselesini yargı yoluyla çözme çabasındaki ısrarı bir kez daha boşa çıktı. Karar, işgal bölgelerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha da güçlendiren çok kötü bir emsal yarattı” denildi.

-Loizidu “mesele kapanmadı”

Gazeteye göre Titina Loizidu da KİPE’ye yaptığı açıklamada Komite’nin 2005’ten beri önünde, mülkünün iade kararını uygulatma olanağı olduğunu ancak zamanın geçmesiyle çeşitli farklı parametreler oluşarak bu sonuca vardığını ancak meselenin kapanmadığını savundu “çünkü davamda başka parametreler de var” dedi.

Kararın yalnızca kullanım kaybı tazminatıyla ilgili bölümünün yerine getirildiğini, “barış içerisinde malını kullanma” konusunun beklemede olduğunu savunan Loizidu “Bakanlar Komitesi, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) atıf yaparak işgal bölgelerinde çare imkanı bulunduğunu söylüyor ancak AİHM’in TMK’nn etkinliğiyle ilgili iki kararı beklemede bulunuyor” dedi.

Loizidu, şunları ekledi:

“Bunlardan biri bu komisyonun çeşitli prosedürel noktalarda geri kaldığını ve etkin olmadığını söylüyor. Bu konu çok önemli ve Bakanlar Komitesi davamla ilgili kararında bunu dikkate almalıydı. Bakanlar Komitesi’nin kararları uygulamada bazı yetersizlikleri var ve sistemin gelecekte düzeltileceğini umuyorum.”

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24/09/2022 13:24